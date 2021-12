Tunisie : coupures d’eau à El Kef été comme hiver

Tweet Share Messenger

El Kef, une ville haut perchée où l’eau ne remonte pas toujours jusqu’aux quartiers situés au-dessus de la colline.

La ville d’El Kef, dans le nord-ouest de la Tunisie, connaît de fréquentes coupures d’eau potable, et les habitants sont obligés, sinon s’habituer du moins d’adapter à cette perturbation en été, en raison de la forte consommation d’eau, à cause de la chaleur, mais ils sont été surpris par la poursuite des perturbations en hiver.

Selon l’un des habitants cité par Mosaïque FM, les quartiers supérieurs de cette ville perchée sur une colline comme un nid d’aigle sont les plus touchés, car l’approvisionnement en eau est souvent interrompu pendant quatre jours d’affilée dans les quartiers d’El-Hara, de Zeitouna et de Faj Al-Kharrouba, et s’étend pendant de longues heures à d’autres quartiers, provoquant des souffrances quotidiennes pour économiser l’eau et satisfaire des besoins quotidiens.

Avis donc à la Société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau (Sonede), qui a du pain sur la planche, car plusieurs régions tunisiennes souffrent de ce problème récurrent, alors que son réseau de canalisations est vétuste, l’eau devient rare dans les barrages et sa situation financière est, à l’instar des autres entreprises publiques, dans un état catastrophique.