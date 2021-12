Sheraton Gate : «Bouchlaka fréquentait d’autres hôtels de la même manière», affirme Taïeb Bessadok

Tweet Share Messenger

L’avocat Taïeb Bessadok est revenu, cette semaine, dans une déclaration médiatique, sur l’affaire Sheraton Gate, dans laquelle l’ancien ministre des Affaires étrangères nahdhaoui, sous le règne de la Troïka, Rafik Abdessalem Bouchlaka, fut accusé de détournement d’un don chinois à son profit.

Interviewé par l’émission «Bila Kinaâ», sur Youtube, l’avocat a affirmé que le million de dinars détourné par Bouchlaka avait été récupéré par l’Etat, car ce dernier l’avait rendu après le reportage réalisé à ce sujet par la blogueuse Olfa Riahi. «Il s’agit d’un voleur qui a remis ce qu’il a volé lorsqu’on l’a découvert», a-t-il conclu.

«Il avait demandé au ministre des Affaires étrangères chinois de l’époque de transférer un million de dinars dans un compte bancaire qui n’appartenait pas à l’Etat. Bouchlaka gérait ce compte tout seul, sans le moindre contrôle, ni en amont ni en aval», a détaillé Taïeb Bessadok.

Et d’ajouter que l’islamiste n’a pas dépensé l’argent du ministère des Affaires étrangères seulement au Sheraton durant les soirées ayant fait l’objet de l’enquête d’investigation d’Olfa Riahi… «Il a passé des nuits dans d’autres hôtels et d’autres bars, de la même manière et en commettant le même type de dépassements», a-t-il assuré.

Rappelons que près de 9 ans plus tard, la justice tunisienne n’a toujours pas tranché dans cette affaire.

C. B. Y.