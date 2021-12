Abdelhadi Lahouij appelle la Tunisie à plus de présence dans le dossier libyen

Tweet Share Messenger

L’ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Tobrouk et candidat à l’élection présidentielle libyenne, Abdelhadi Lahouij, a appelé le président de la république tunisien, Kaïs Saïed, et le ministère tunisien des Affaires étrangères à jouer le rôle de médiateur international et régional dans le dossier libyen.

Dans une déclaration accordée, ce mercredi 22 décembre 2021, à Shems FM, M. Lahouij a estimé que les parties internationales et régionales intervenant dans le dossier libyen font en sorte d’entraver les possibles solutions durables.

Et d’ajouter que les Libyens souhaitent l’intervention de parties voulant réellement leur union et non leur division, et dont le seul intérêt est la stabilité libyenne, soulignant que c’est uniquement le cas de la Tunisie.

Lahouij a, dans le même contexte, appelé la Tunisie à organiser un séminaire de réconciliation au cours duquel toutes les parties libyennes se réunissent, assurant que «la pensée et la mentalité tunisiennes» peuvent contribuer à la résolution de la crise libyenne, et qu’il est nécessaire que «la Tunisie ait la priorité».

Le politicien libyen a, par ailleurs, suggéré que «la Tunisie ait un délégué ou un envoyé spécial en Libye», l’appelant à «bouger davantage» et à être un partenaire à la Libye à tous les niveaux.

C. B. Y.