Sousse accueille la 8e édition des Journées de l’artisan

La 8e édition des Journées de l’Artisan se tiendra du 24 au 26 décembre à Sousse. Une soixantaine d’artisans des différentes régions de la Tunisie seront au rendez-vous pour présenter leurs dernières créations.

Organisées par l’Office de L’artisanat, L’Association Arts & Traditions en partenariat avec l’Association Be Tounsi, Les Journées de l’Artisan reviennent avec une nouvelle édition toujours à la perle du Sahel et proposeront durant trois jours une exposition-vente où sera représenté le savoir-faire des artisans et créateurs tunisiens de toutes les régions du pays.

Les Journées de l’artisan sont devenues au fil des années un rendez-vous incontournable pour les amateurs de l’artisanat mais aussi pour les personnes souhaitant dénicher les cadeaux de fin d’année.

L’événement réunira cette année plus de soixante exposants qui proposeront des produits à la fois authentiques et au goût du jour (vêtement, décoration, bijoux, ameublement, produits du terroir, produits cosmétiques …).

Un grand espace sera aménagé pour les enfants où seront organisés des ateliers de maquillages, de peinture, de moulage de pâte, de déguisement, de calligraphie…. Un parc de jeux gonflables sera également mis à la leur disposition avec une animation de clowns, jeux et danse.

F.B