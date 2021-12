Kaïs Saïed et la fable d’Esope « L’enfant qui criait au loup »

Face à une actualité tunisienne marquée par les sorties régulières du président Kaïs Saïed pour crier aux loups de la corruption ou parler des tentatives d’assassinat dont il ferait lui-même l’objet, sans jamais citer de noms ou confier ces «histoires» à la justice, notre contributeur, Faik Henablia, docteur d’Etat en droit et ex-gérant de portefeuille associé, n’a pu résister à la tentation de rappeler la célèbre fable bien à propos d’Esope «L’enfant qui criait au loup». Honni soit qui mal y pense…

A trop crier au loup,

On en voit le museau.

Un enfant bâillait comme un pou

Tout en gardant son troupeau.

Il décide de s’amuser.

«Au loup ! hurle-t-il. Au loup !

Vos troupeaux sont en grand danger !?»

Et il crie si fort qu’il s’enroue.

Pour chasser l’animal maudit,

Les villageois courent, ventre à terre,

Trouvent les moutons bien en vie,

Le loup, ma foi, imaginaire ?

Le lendemain, même refrain.

Les villageois y croient encore.

Troisième jour, un vrai loup vint

Et c’était un fin carnivore.

«Au loup ! cria l’enfant.

Un loup attaque vos troupeaux !»

«Ah! Le petit impertinent !

Mais il nous prend pour des nigauds!?»

S’écrièrent les villageois.

Le loup fit un festin de roi.