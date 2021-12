Avant-première tunisienne du film égyptien « Souad » en présence de la réalisatrice

Le film égyptien « Souad » qui a fait partie de la sélection officielle du dernier Festival de Cannes sort prochainement dans nos salles de cinéma. Le film sera projeté en avant-première le 29 décembre en présence de la réalisatrice au Ciné-Madart.

Connue pour ses documentaires « Egyptian Revolution of 2011 », « Tahrir 2011 » ou encore « Villa 69 », la réalisatrice égyptienne Ayten Amin revient avec un film de fiction qui a beaucoup fait parler lui aussi bien dans le monde arabe qu’à l’échelle internationale. « Souad » a fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes et a même été choisi par le magazine britannique The Guardian dans la liste des 50 meilleurs films de l’année 2021.

Coproduit par la productrice tunisienne Dora Bouchoucha, « Souad » sort dans les salles de cinéma en Tunisie à partir du mercredi 29 décembre. Une projection en avant-première et un débat avec la réalisatrice sont prévus le même jour à l’espace Ciné-Madart à Carthage.

Le film raconte l’histoire de Souad, une jeune fille de 19 qui essaie de découvrir le mystère derrière le suicide de sa petite sœur Rabab.

F.B