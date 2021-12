Ben Mbarek dit attendre le soutien des organisations de défense des droits humains aux grévistes de la faim

Habib Bouajila & Jawhar Ben Mbarek.

Jawhar Ben Mbarek, l’un des principaux dirigeant du collectif «Citoyens contre le coup d’État», a indiqué, ce mardi 28 décembre 2021, que les personnalités en grève de la faim sont déterminées à poursuivre leur mouvement «malgré la détérioration de l’état de santé de quatre d’entre eux».

Tout en rassurant sur l’état de Ezzedine Hazgui (son père), qui a quitté, aujourd’hui, l’hôpital, où il avait été transféré hier, Jawhar Ben Mbarek a affirmé dans une déclaration à l’agence Tap, que la grève de la faim se poursuivra jusqu’à la réalisation des revendications du Collectif.

Ce dernier, rappelons-le, s’oppose aux mesures décidées par le président Saïed, qu’il a qualifié de «Coup d’État», appelle à la libération des députés gelés dont Seifeddine Makhlouf et Nidhal Saoudi (Al-Karama) et dénonce également «des pressions exercées sur la justice», et notamment la condamnation à 4 ans de prison, de l’ancien président provisoire, Moncef Marzouki.

Jawhar Ben Mbarek, estime par ailleurs, que la grève de la faim observée par 9 personnalités (dont des dirigeants Ennahdha, Al-Karama et Qalb Tounes et dont ne fait pas partie Ben Mbarek, Ndlr) au siège du parti Harak Tounes al-Irada, est un message adressé à l’opinion publique nationale, aux acteurs politiques et à la société civile qui ont exprimé leur soutien et leur solidarité à ce mouvement en rendant visite aux grévistes, dit-il.

«On attend que les organisations de défense des droits humains, et à leur tête, la Ligue tunisienne des droits de l’homme, soutiennent ce mouvement et jouent leur rôle de défense des droits humains en défendant les revendications des grévistes, et ce, sans aucune discrimination», a-t-il ajouté.

