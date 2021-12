Vient de paraître : « La Tunisie vote » de Kamel Jendoubi

L’ancien président de l’ISIE Kamel Jendoubi vient de publier un essai intitulé « La Tunisie vote : Récit d’un acteur engagé » aux éditions Nirvana.

Elu à la tête de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) qui était chargée d’organiser les élections de 2011, l’homme politique et militant des droits de l’Homme Kamel Jendoubi signe un nouvel ouvrage intitulé » La Tunisie vote : Récit d’un acteur engagé » où il a souhaité livrer un témoignage inédit sur les premières élections libres et honnêtes en Tunisie et dont il était le témoin proche et privilégié.

« Dix ans après, et alors que quelques acquis ont été maintenus moyennant beaucoup de gâchis, j’ai trouvé la motivation pour consigner ce témoignage et raviver la flamme de la mémoire. Je ne veux pas que l’oubli efface les premiers pas de notre peuple dans l’exercice de sa citoyenneté et dans le rétablissement de sa souveraineté. », indique Kamel Jendoubi dans cet essaie de 240 pages écrit en langue française.

F.B