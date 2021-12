Douane-Tunisie : Saisie de plus de 24.200 pilules de stupéfiant à Ras Jedir (Photos)

Tweet Share Messenger

La Direction générale de la douane tunisienne a annoncé, ce mercredi 29 décembre 2021, la saisie 24.238 pilules de stupéfiant au poste frontalier de Ras Jedir.

Les agents ont intercepté une voiture, portant une immatriculation étrangère, et qui venait d’entrer sur le territoire tunisien, et ont découvert les stupéfiants lors de la fouille du véhicule, ajoute la même source, en précisant qu’il s’agit de pilules de Prégabaline (médicament initialement utilisé contre les douleurs neuropathiques et dont l’usage est détournés par les consommateurs qui l’utilisent comme drogue).







Le ministère public a chargé les services sécuritaires dédiés de poursuivre l’enquête.

Y. N.