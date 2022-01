Pedro Almodovar à l’honneur à la Cinémathèque tunisienne

La Cinémathèque tunisienne organise un nouveau cycle de projections dédié à la filmographie du grand cinéaste espagnol Pedro Almodovar, du 7 au 22 janvier 2022.

Son univers est unique, chacun de ses films est un chef-d’œuvre et il sait mieux que personne parler des femmes et de leurs tourments ; le grand cinéaste espagnol Pedro Almodovar sera à l’honneur à la Cinémathèque tunisienne dans le cadre d’un nouveau cycle de projections qui sera entièrement dédié à sa filmographie et ce, durant deux semaines.

Le programme comprend huit films cultes parmi les plus connus du cinéaste sortis entre 1980 et 2013. La salle Tahar Chariaa de la Cinémathèque propose au public cinéphile de voir à chaque fois deux films de suite (à 16h puis à 18h30). Parmi les films proposés durant ce cycle, figurent « Volver » (2006), « La peau que j’habite » (2011), « Tout sur ma mère » (1999), « La mauvaise éducation » (2004), ou encore « Les amants passagers » (2004).

F.B