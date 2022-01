Le niveau moyen de scolarisation des Tunisiens ne dépasse pas sept ans

La Coalition civile pour la réforme du système éducatif a confirmé que les rapports internationaux montraient que le niveau d’éducation moyen des Tunisiens est la septième année de base, alors que celui des Allemands atteint le baccalauréat plus deux, soulignant au passage les nombreuses lacunes dont souffre le système éducatif en Tunisie, dont le déclin a commencé en 2000.

Selon le président de l’association, Mohamed Ben Ftima, le monde connaît une quatrième révolution industrielle, tandis que la Tunisie suit une méthode de réforme de l’éducation remontant à la seconde révolution industrielle, imputant la détérioration du système éducatif tunisien à cette méthode dépassée de mise en œuvre de ladite réforme.

Selon Mohamed Ben Ftima, un expert international en évaluation des systèmes éducatifs, le meilleur système éducatif au monde actuellement est celui de Singapour, qui se caractérise par la réduction des matières et des manuels, la suppression des examens, à l’exception du baccalauréat, l’absence de l’enseignement privé, en plus de le niveau socialement élevé des enseignants sur les plans moral et matériel.

La Coalition civile pour la réforme du système éducatif a développé une méthodologie scientifique pour la réforme de l’enseignement et l’a présentée à la présidence de la république, l’ex-Premier ministre et le ministre de l’Education, mais l’absence de volonté politique a empêché le lancement de cette réforme.

