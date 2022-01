Sfax : les hôpitaux universitaires «noyés» sous des tonnes d’ordures médicales

Photo Diwan FM.

Le personnel médical et paramédical des deux hôpitaux universitaires de Sfax, Hedi Chaker et Habib Bourguiba, a lancé un appel de détresse aux autorités régionales en raison de l’accumulation dangereuse d’ordures médicales à proximité des services médicaux, ce qui menace la santé des patients, du personnel et des visiteurs.

Dans une déclaration à Diwan FM, le cadre médical s’est dit surpris de la poursuite de ce qu’il considère comme une indifférence vis-à-vis de cette dangereuse situation environnementale et sanitaire, qui peut engendrer des problèmes de santé et entraver le travail de l’équipe médicale dans les deux hôpitaux, notamment les odeurs désagréables émises par les sacs en plastique pleins d’ordures, les vers et les insectes qui prolifèrent à cause des détritus.

Le cadre médical fait aussi porter la responsabilité de la sécurité des employés et des patients au ministère de tutelle et aux services concernés, en déplorant notamment l’accumulation d’ordures devant les services de réanimation, de chirurgie médicale et d’hébergement des patients.

I. B.