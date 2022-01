Théâtre tunisien : « Yakouta » de Leila Toubel de nouveau à la rencontre du public

La dernière pièce de théâtre de Leila Toubel « Yakouta » sera présentée le vendredi 11 et le samedi 12 février à l’espace Le 4e Art au centre-ville de Tunis.

Après avoir été présenté en première au Teatro au mois d’octobre dernier et après une tournée mondiale à Genève, à Paris et à Bruxelles, le dernier monodrame de la dramaturge, metteuse en scène et comédienne Leila Toubel ira de nouveau à la rencontre du public tunisien.

A travers cette nouvelle pièce primée dans le concours théâtral « Masrah Ensemble 2021 », Leyla Toubel défend encore une fois le statut de la femme tunisienne libre et indépendante. « Yakouta » est d’ailleurs dédiée à la mémoire de la militante des droits de l’Homme Lina Ben Mhenni partie à la fleur de l’âge en janvier 2020.

La pièce de théâtre a été récemment présentée dans le cadre de la campagne de sensibilisation « 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre » organisée par l’Union Européenne.

