Tunisie : Le parti islamiste Ennahdha porte plainte contre le chroniqueur Riadh Jrad

Le parti islamiste Ennahdha a annoncé, ce vendredi 14 janvier 2022 avoir déposé plainte contre le chroniqueur de la chaîne privée Attessia, Riadh Jrad, en menaçant de saisir la justice contre ceux qui diffament le parti et ses partisans en leur portant atteinte..

Dans son communiqué, le parti de Ghannouchi précise que cette plainte a été déposée contre le chroniqueur, suite à ses déclarations relatives à la manifestation organisée, aujourd’hui, par Ennahdha à Tunis, tout en menaçant de saisir la justice contre tous ceux qui portent des accusations graves et fausses contre le parti et ses partisans.

Riadh Jrad avait affirmé que le chef de ce parti islamiste Rached Ghannouchi a coordonné avec le parti radical Hizb Ettahrir et l’organisation Ansar Charia : «Il a donné le signal pour la violence!», avait lancé le chroniqueur en affirmant qu’il ne peut pas s’empêcher e faire le lien avec l’alerte donnée par l’ambassade de France en Tunisie sur d’éventuels attentats terroristes…

Notons que le chroniqueur en question n’a jamais caché son soutien au président de la république et des décisions du 25-Juillet, estimant que celles-ci ont mis fin à 10 ans marquées par des abus sous le règne d’un régime «frériste et corrompu». Il n’a jamais caché, non plus, son opposition au parti de Ghannouchi et ses dérivés à orientation extrémiste.

Y. N.