Investissement : le trading d’Ethereum pour les débutants

Le monde de la cryptomonnaie s’est élargi avec le temps. Il existe aujourd’hui différents moyens de paiements adaptés pour chaque porteur de part. Ethereum se classe parmi les plus plébiscités des investisseurs : il est en deuxième position mondiale de la cryptomonnaie. Il favorise d’ailleurs la croissance et la mise en place de nouvelles applications de manière plus rapide. D’où la naissance des nouvelles cryptomonnaies révolutionnaires.

Par Meriem Majdoub

Ethereum se base sur une blockchain pour rendre les transactions plus simples. Cette cryptomonnaie offre également des occasions à des développeurs de créer des applications décentralisées.

Bien qu’Ethereum s’est fait connaître à grande vitesse dans le monde entier, certaines personnes, notamment les débutants, n’arrivent pas à s’accommoder à son fonctionnement de base. Grâce à cet article, vous pourrez commencer à apprendre sur l’investissement et le trading.

Ethereum : comprendre son fonctionnement

Après Bitcoin, Ethereum se trouve en deuxième position mondiale de la cryptomonnaie. Cette monnaie numérique s’appuie sur une blockhain décentralisée pour simplifier toutes les démarches de transfert. À noter qu’elle a été mise en avant uniquement pour réaliser différentes opérations de paiement. Ces dernières sont par la suite emmagasinées dans un grand réseau.

Comme toutes les cryptomonnaies, le prix d’Ethereum peut changer régulièrement. La fluctuation dépend généralement des spéculateurs. Ces derniers entraînent souvent la volatilité des prix de cette monnaie numérique. La raison ? Leurs positions de trading sont mobilisées à cause de l’effet levier mis en avant.

Dans tous les cas, acheter Ethereum peut présenter de nombreux avantages pour les investisseurs débutants. Non seulement, ces derniers pourront effectuer de nombreuses opérations 7j sur 7 et 24 h sur 24, mais aussi se lancer dans la cryptomonnaie avec peu de capital de départ. De plus, le trading sur cette plateforme est particulièrement simple. Inutile d’avoir une connaissance technique approfondie sur le système employé.

Pour déclencher cette action, il faut sélectionner un portefeuille adapté. Pour un novice, par exemple, Exodus fera parfaitement l’affaire. L’utilisateur peut ensuite se servir de sa carte de crédit pour réaliser des achats.

Le choix des courtiers

Avant de se lancer dans le trading Ethereum, il est indispensable de se fier à une plate-forme adaptée aux débutants comme Bitcoin Up. Appuyée par des technologies de pointe, cette dernière offre aux utilisateurs des outils puissants qui facilitent l’expérience de trading (robots de trading, outils d’automatisation, systèmes stop-loss, etc.) De plus, elle met les débutants en contact avec des courtiers réputés, donc pas besoin de passer des heures à en chercher un!

Étant donné qu’il existe une grande panoplie de courtiers en cryptomonnaie, il est important de se baser sur quelques critères pour trouver celui qui sort du lot. Premièrement, l’investisseur doit se renseigner sur les commissions. Mieux vaut se confier à celui qui offre une facture à taux fixe. Ensuite, il n’y a rien de mieux que de se tourner vers un courtier capable de protéger ses clients des marchés pour réduire les risques.

Pour un succès fulgurant d’un débutant en Ethereum, ce dernier doit tenir en considération les différentes options de compte proposées. Certaines sont beaucoup plus intéressantes et rentables que d’autres. Aussi, étant donné que le marché d’Ethereum se base quasiment sur les négociations, il est indispensable de s’en tenir à la quantité des liquidités. De cette manière, la vente devient plus simple.

Enfin, dans la plupart des cas, le fonctionnement du trading Ethereum se fait 24 heures par jour. Pour éviter au mieux les déceptions, chaque investisseur doit vérifier les avis des clients sur les services que proposent les courtiers. Puis, il serait préférable de s’orienter vers un courtier disposant d’une plateforme puissante et simple à la fois.

Différentes étapes à suivre

Pour un débutant, le trading Ethereum s’avère toujours très compliqué. La première étape consiste donc à ouvrir un compte de trading. Pour ce faire, il faut un e-mail et un mot de passe. L’inscription s’effectue en seulement quelques minutes. Certains sites offrent même des essais gratuits afin que les utilisateurs puissent s’imprégner de leur fonctionnement. La demande de compte est indispensable pour ceux qui souhaitent négocier avec de l’argent réel. À noter que le courtier conseille les investisseurs tout au long de ces différentes étapes.

Ensuite, il est important d’établir un plan de négociation bien construit. Pour un premier trading, l’investisseur doit penser à ses objectifs quotidiens et mensuels puis réfléchir sur le choix des marchés à négocier. Il est également indispensable de tenir compte des risques qu’il est prêt à prendre. Un bon trader doit s’informer sur les nouvelles liées à l’Ethereum. Il suffit d’aller directement sur un site d’actualité pour se mettre dans le jus. Effectuer des analyses approfondies sur les mouvements des prix est aussi très recommandé. Certaines plateformes suggèrent souvent différents produits de base à savoir RSI ou encore Bollinger Band.

La dernière étape concerne l’achat et la vente d’Ethereum sur le site. Il faut, pour cela, sélectionner une taille d’échange adéquate et activer ses opérations. La négociation réalisée avec un courtier donnera lieu à un maximum de liquidités. Le profit est donc beaucoup plus élevé et intéressant.

Commencer le trading Ethereum n’est pas une mince affaire. Toutefois, en adoptant les bonnes méthodes, chaque utilisateur peut en faire un bénéfice particulièrement intéressant. Tout dépend de la somme qu’il souhaite investir et surtout de la tendance actuelle des prix d’Ethereum.