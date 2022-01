Cryptomonnaie : Faites connaissance avec la blockchain Algorand

Algo est l’une des cryptomonnaies les plus en vogue actuellement. Elle a connu un fort développement ces derniers mois et rivalise désormais avec les poids lourds du secteur comme l’Éther, le BNB ou l’ADA. Algorand, la blockchain de cette cryptomonnaie, est la 20ᵉ blockchain mondiale en termes de capitalisation boursière, selon le site internet CoinMarketCap .

Par Meriem Majdoub

Algorand est une blockchain décentralisée et indépendante, ce qui signifie qu’il s’agit d’une première couche et non pas d’une seconde couche d’une autre blockchain. Son fondateur est Silvio Micali, un informaticien italo-américain travaillant au sein du département de recherche sur l’IA du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Pour rappel, il s’agit d’un institut extrêmement prestigieux, considéré comme faisant partie des 10 meilleures universités au monde.

Il s’agit donc d’un projet extrêmement sérieux, avec une excellente équipe qui s’occupe de son développement. Suffisamment pour rivaliser avec les poids lourds de la cryptomonnaie comme l’Éther, le BNB ou l’ADA? La cryptomonnaie Algo a connu un franc succès depuis son lancement et une forte croissance. Cependant, ces derniers mois elle marque légèrement le pas, est-ce inquiétant ? Cette baisse peut-elle être une opportunité d’investir afin de réaliser une grosse plus-value ?

Comment acheter le token Algo ?

Tout d'abord commençons par le plus simple, comment pouvez-vous vous procurer des ALGO si vous souhaitez en acheter. Pour cela il existe de nombreuses possibilités, étant donné son statut et la crédibilité de son projet, la cryptomonnaie Algo a été introduite sur de nombreuses plateformes de trading de cryptomonnaies comme par exemple sur la plateforme de trading sociale eToro ou même la plateforme de trading Binance . Cependant, toutes les plateformes de trading ne proposent pas les mêmes services et elles proposent de réaliser des transactions en faisant payer des commissions qui peuvent différer grandement selon les cas.

Algorand est-il un investissement d’avenir ?

La réponse à cette question n’est pas évidente. Ce qui est certain est que la cryptomonnaie Algo est un projet extrêmement sérieux avec de forts fondamentaux. Il s’agit d’une blockchain performante, qui a connu un fort développement dans le passé. Sa valeur est montée jusqu’à 2,37 $ et elle est aujourd’hui de 1,67 $. Elle a connu de fortes périodes de croissance en 2021 en février et en septembre.

Les forces d’Algorand sont la sécurité, la rapidité des transactions et la faculté de son équipe à la faire évoluer rapidement pour se maintenir comme l’une des cryptomonnaies les plus évoluées et les plus innovantes.

Si l’on compare Algorand avec d’autres blockchain présentes dans le top 20, il est facile de voir qu’elle n’a clairement rien à leur envier. La rapidité et l’efficacité des transactions sur son réseau sont exceptionnelles.

Une image qui peine à décoller

L’un des points faibles d’Algorand est sans doute que son marketing n’est pas aussi bon que celui de certains de ses concurrents. Des projets beaucoup plus bancals comme le Dogecoin ou le Shiba Inu ont réussi à attirer des investissements pharaoniques en misant tout sur une stratégie marketing forte. Algorand ne fait pas énormément parler d’elle-même par rapport à d’autres projets extrêmement sérieux et comparables comme Avalanche. Lors de ses deux phases de forte hausse en termes de valeur en 2021, Algorand avait certes susciter un certain engouement, mais cela n’avait pas vraiment été suffisant pour placer Algorand comme une cryptomonnaie incontournable dans l’imaginaire collectif des investisseurs de la cryptosphère.

Mais de grands projets

Malgré ces petits manques au niveau de l’image, c’est la qualité de ses services et de son réseau qui font qu’elle parvient tout de même à se développer et qu’elle est un projet extrêmement solide sur le long terme. Si les traders ne pensent pas toujours à cette blockchain en premier lorsqu’il s’agit d’investir, les acteurs institutionnels eux, ne s’y trompent pas.

La ville de Miami a décidé d’utiliser la blockchain Algorand pour développer son système de surveillance de la qualité de l’air. Il s’agit d’un système utilisant des capteurs pour surveiller la qualité de l’air et l’entreprise qui le développe s’appelle PlanetWatch. Afin de motiver les habitants et les acteurs de la ville à utiliser ces capteurs, il a été décidé qu’ils seraient récompensés par des tokens. Ces tokens s’appellent les Planets et ils se trouvent sur la blockchain Algorand.

Pour cette politique visant à améliorer la qualité de l’air et à améliorer la santé de ses habitants, la ville de Miami a choisi d’utiliser Algorand alors qu’elle aurait pu utiliser une blockchain plus connue. Mais certaines des raisons d’avoir choisie Alogrand sont :