Affaire du calligraphe Saja à l’Expo Dubaï : Le Cepex riposte et dénonce les propos diffamatoires de l’artiste

Tweet Share Messenger

Suite à la lettre ouverte dans laquelle l’artiste Saja avait exigé la récupération de ses œuvres du pavillon tunisien de l’Expo Dubaï et dans laquelle il avait dénoncé « le manque de respect et de professionnalisme de la part du Cepex », ce dernier n’a pas tardé à riposter et a exprimé son indignation quant aux « propos diffamatoires » de l’artiste.

L’artiste calligraphe Saja avait publié le dimanche 16 janvier une lettre ouverte où il s’adressait aux hauts responsables de l’Etat exigeant la récupération immédiate de ses toiles exposées dans le cadre de l’exposition universelle Expo Dubaï au sein du pavillon tunisien. Cette demande vient suite aux « fausses promesses du Cepex« , avait indiqué l’artiste, qui a par la même occasion dénoncé la violation de ses droits d’artiste, puisqu’aucun contrat n’a été signé et que ses toiles étaient restées dans un pavillon VIP fermé et inaccessible de la part des visiteurs.

L’artiste a bénéficié dès l’or d’un grand soutien médiatique, mais, quelques jours plus tard, le Cepex est sorti de son silence pour apporter une tout autre version de l’histoire. « Il importe de préciser que le Cepex a respecté au pied de la lettre l’accord avec l’artiste en question qui stipule l’exposition de ses toiles à l’espace VIP situé au 1er étage du pavillon. (…) L’artiste en question a sciemment omis de reconnaître qu’il a eu le privilège d’exposer gratuitement à Expo Dubai et de bénéficier de facto d’une visibilité sans commune mesure comme l’attestent les différents reportages et articles parus dans les médias et qu’il a lui-même vantés. (…) Nous rappelons à M. Saja que le pavillon obéit à un concept harmonieux et un parcours cohérent préalablement défini par l’équipe d’architectes et de concepteurs qui a travaillé pendant des mois sur ce projet pour traduire les éléments d’exposition, les thèmes et les objectifs tels que tracés par le Comité national », indique le communiqué du Cepex.

Le Cepex a également précisé qu’en l’absence d’un contrat, il est difficile de délimiter les droits, les obligations et les responsabilités de chaque partie, mais que l’artiste pourrait récupérer ses œuvres en formulant une demande écrite au Commissariat général de la Tunisie à Expo Dubai.

« À cet effet, nous exigeons des excuses publiques de la part de l’artiste pour le préjudice que cela a occasionné aussi bien à l’institution du Cepex qu’à la réputation de son personnel », a conclu le Centre de Promotion des Exportations Cepex.

F.B