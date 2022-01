Emmanuel Macron encourage Kaïs Saïed à mettre en œuvre des réformes économiques

Ph. d’archives.

Le président français Emmanuel Macron a encouragé, lors d’un entretien téléphonique ce samedi 22 janvier 2022, le chef de l’État Kaïs Saïed à mettre en place un programme de réformes nécessaires «pour faire face à la crise économique que connaît la Tunisie», en soulignant que la France est prête à apporter son aide, indique un communiqué de l’Élysée

Emmanuel Macron et Kaïs Saïed ont évoqué la situation générale en Tunisie, indique l’AFP, citant le communiqué de l’Élysée en ajoutant que le président français «a salué l’annonce du calendrier de transition et a encouragé le président Saied à mener la transition dans le cadre le plus inclusif possible».

L’Élysée, précise par ailleurs que le président tunisien s’est engagé, lors de cet entretien «à respecter l’État de droit et les libertés démocratiques».

Rappelons qu’un communiqué de Carthage avait annoncé cet entretien téléphonique, en précisant notamment que chef de l’État a assuré à son homologue français que les réformes annoncées ont pour but de préserver la liberté, établir la justice et lutter contre tous ceux qui ont pillé l’argent du peuple.

