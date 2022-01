Tunisie : BNA Bank annonce des performances records en 2021

La Banque nationale agricole (BNA Bank), qui vient de publier ses indicateurs d’activité relatifs au 4e trimestre de 2021, annonce des performances records et la poursuite d’une dynamique de croissance soutenue par une expertise incontournable dans tous les métiers de la banque et une expérience de plus de 62 ans.

Dopé par l’envolée des revenus du portefeuille d’investissement et par une nette progression des revenus du portefeuille commercial (+13%), des commissions encaissées (+10%) et des intérêts collectés (+3%), le produit d’exploitation bancaire a enregistré une croissance notable de 10,5% à fin décembre dernier pour s’élever à 1 536 millions de dinars tunisiens (MDT).

La performance de la BNA est d’autant plus remarquable que le produit net bancaire (PNB) généré au terme de cette année 2021, en hausse de 20% par rapport à 2020, a frôlé la barre de 829 MDT.

Par ailleurs, l’encours des créances sur la clientèle a atteint 12 730 MDT enregistrant ainsi une progression de 7%. Un positionnement de leader certifiant le rôle historique de la banque en tant que 1 ère pourvoyeur de crédit et son engagement pour le financement de l’entreprise, et par la même l’économie tunisienne tous segments confondus.

Quant aux dépôts et avoirs de la clientèle, ils se sont affermis depuis le 31 décembre 2020 de 12,3% se situant à 9 860 millions de dinars à fin décembre dernier et certifiant le capital confiance dont jouit la banque dans le secteur financier.

Les indicateurs de la banque, au terme de cette même période, font ressortir une progression de près de 5% des capitaux propres. Se positionner parmi les leaders en termes de capitaux propres était un grand challenge pour la BNA, il y a à peine cinq ans. C’est dire tout l’effort de redressement accompli durant cette période a fini par avoisiner les 1,6 milliards de dinars de fonds propres en 2021 contre 0,6 milliard de dinars il y a cinq ans.

