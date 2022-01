L’ITFC accompagnera exportateurs et investisseurs tunisiens en Afrique

Tweet Share Messenger

Hani Salem Sonbol et Samir Saïed.

Le ministre de l’Economie et de la Planification Samir Saied et le PDG de l’International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) et le secrétaire général du programme Arab Africa Trade Bridges (AATB) Hani Salem Sonbol ont signé, mercredi 26 janvier 2022, un programme de travail au profit de la Tunisie dans le cadre de l’AATB.

Selon le ministère des Finances, ce programme comporte plusieurs volets, tels que la consolidation de la coopération tuniso-africaine dans le domaine de la formation et l’organisation de rencontres bilatérales pour les professionnels des secteurs porteurs (exportation de produits et services, industries pharmaceutiques et agro-alimentaires, services de santé, matériaux de construction, numérisation, etc.).

Le programme appuiera également la Compagnie tunisienne d’assurance du commerce extérieur (Cotunace) pour assurer un meilleur accompagnement des exportateurs et investisseurs tunisiens à l’étranger.

L’objectif est d’accompagner les opérateurs économiques tunisiens afin qu’ils puissent conquérir les marchés africains en coordination avec les institutions partenaires du programme, dont l’ITFC, la Société islamique d’assurance des investissements et des crédits à l’exportation (Siace), la Banque africaine d’import-export (Afreximbank ) et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea).

Samir Saied a souligné, dans l’allocution prononcée à cette occasion, l’importance de ce programme qui facilitera la conquête des marchés africains par les entreprises tunisiennes et dynamisera les échanges avec les pays africains.

Source : Tap.