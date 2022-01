Enactus IHEC Carthage vice-champion d’Afrique

L’équipe Enactus IHEC Carthage et son projet YouFeed ont remporté, jeudi 27 janvier 2022, la seconde place du concours «77 Second Film Challenge» de l’initiative Action With Africa powered by Enactus avec le précieux concours de la GIZ.

Action with Africa est une opportunité ouverte à toutes les équipes Enactus de part le monde qui réalisent et développent des projets pour et dans le continent africain.

Le premier concours organisé dans le cadre de cet initiative a permis à chaque deux équipes finalistes des compétitions nationales d’Enactus en Afrique ainsi qu’aux équipes d’Enactus Germany d’exposer leurs projets devant un panel de juges de 11 pays représentant de grandes entreprises et des multinationales. Seuls 10 projets ont été sélectionnés parmi 20 candidats.

Et c’est Enactus Germany qui a remporté la 1ère place suivi donc par Enactus Tunisie.

Rappelons que le projet YouFeed a permis à Enactus Tunisie de faire partie des 4 finalistes de la Enactus World Cup 2021.

Communiqué.