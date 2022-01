EFE-Tunisie et la Fondation Citi au service de l’employabilité des jeunes

La cérémonie de remise des diplômes aux bénéficiaires de la 8e édition des cycles de formation menés par EFE Tunisie et la Fondation Citi, s’est tenue jeudi 27 janvier 2022, à Tunis. Ce programme de formation a accompagné plus de 600 chercheurs d’emploi depuis 2015 et près de 100 nouveaux jeunes sont ciblés en 2022.

Ce partenariat entre la Fondation Citi et EFE dans la région Moyen Orient et Afrique du Nord (Mena), et en particulier en Tunisie, fait partie du programme «Formation pour l’avenir : l’emploi et la sensibilisation des jeunes de la région Mena», mené dans le cadre de l’initiative «Pathways to Progress». Il a pour objectif de promouvoir l’employabilité des jeunes et les accompagner pour une insertion professionnelle réussie sur le marché du travail, grâce notamment à des formations en soft skills et des formations techniques.

La cérémonie de remise des diplômes a été l’occasion de célébrer les jeunes ayant bénéficié d’une formation pour bien entamer leur carrière professionnelle. Les principaux protagonistes de cette cérémonie qui s’est déroulée en ligne en raison des restrictions sanitaires, étaient les représentants de Citi Tunisie à travers son directeur général, Haykel Belhassine, Lamia Chaffai, Ceo de la fondation EFE-Tunisie; Maître Donia Ellouze qui a présidé le webinaire, sans oublier les partenaires employeurs comme UHD Carrefour, Baobab Microcred, Coficab, Magasin Général et Polyclinique Amilcar, et enfin les jeunes lauréats et nouvelles recrues.

Cette année, les formations, assurées avec l’appui de formateurs expérimentés, ont abouti à l’insertion professionnelle de 94 jeunes, dont 44% de femmes.

Cette 8e édition du programme a permis aux entreprises citées ci-haut de renforcer leurs équipes en recrutant les jeunes formés.

Des opportunités d’embauche dans les secteurs en forte demande malgré la crise sont souvent soldées par des échecs en raison de l’inadéquation entre l’offre et la demande. Dans plusieurs cas, les jeunes manquent de certains prérequis pour pouvoir intégrer la vie professionnelle. C’est là où intervient EFE-Tunisie, en offrant aux jeunes les outils nécessaires pour leur développement personnel et professionnel, et permet ainsi aux entreprises de recruter des profils bien formés et adaptés à leurs besoins.

