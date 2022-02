Comment les employés de la Stam paralysent le port commercial de Sfax

Si on veut encore une preuve que l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a largement contribué, au cours des dix dernières années, à la destruction de l’économie tunisienne, en voilà une nouvelle : après leur grève de 3 jours du 25 au 27 janvier 2022, les salariés de la Société tunisienne d’acconage et de manutention (Stam) au port commercial de Sfax, affiliés à la puissante centrale syndicale, ont décidé de déclencher une nouvelle grève de 5 jours à compter du 8 au 12 février 2022.

Avec un record de 8 jours de grève en moins d’un mois et demi, qui plus est, dans le port commercial de Sfax, considéré comme l’un des poumons économiques de la Tunisie, les employés de la Stam prouvent, s’il en est encore besoin, les capacités de nuisance d’une centrale syndicale dont tous les acteurs politiques, à commencer per le président de la république, Kaïs Saïed, cherchent les faveurs… par opportunisme, par lâcheté et par irresponsabilité. Jusqu’à quand va se poursuivre ce harakiri collectif?

Pour revenir à la Stam Sfax, ses agents ont décidé la nouvelle grève en affirmant qu’ils maintiendront la pression jusqu’à la satisfaction de toutes leurs revendications qui sont, au-delà des fioritures habituelles destinées à noyer le poisson, d’ordres matériels (calcul des primes, subventions, etc.).

I. B.