La Tunisie espère une relance de l’activité touristique en 2022

La Tunisie possède de nombreux atouts pour attirer les touristes du monde entier : son climat méditerranéen favorable et très apprécié notamment en été; son littoral de plus de 1 250 km de côtes souvent sableuses; son patrimoine culturel et historique important, qui n’a rien a envié à celui des autres pays méditerranéens; la persistance de la langue française, ancienne langue coloniale devenue langue touristique; un coût de la vie relativement bas, et encore attractif pour attirer les touristes des pays les plus riches, et enfin, sa proximité avec les autres destinations européennes.

Par Meriem Majdoub

L’Etat tunisien est devenu en 1956 un pays indépendant après avoir connu le protectorat français de 1881 à 1956. Le pays a donc commencé le développement de ses activités touristiques dès les années 1960, très rapidement après son indépendance.

La Tunisie a graduellement élevé sa capacité hôtelière grâcea aux efforts des groupes privés tunisiens ou en nouant des liens avec des firmes touristiques internationales. Elle devient aujourd’hui une destination touristique de premier plan avec l’arrivée de près de 8 millions de personnes chaque année en provenance de France, d’Italie, de Belgique, ou encore d’Algérie, qui viennent pour découvrir son patrimoine culturel attrayant.

L’ONTT mise sur la venue en masse des Français et des Belges

Les Algériens, proches voisins, représentent un tourisme que l’on peut qualifier de «domestique». Ils sont environ un million chaque année à parcourir le pays pour découvrir un pays qui leur est proche et son patrimoine culturel et historique.

Les touristes en provenance du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc) représentent dans son ensemble près de 35% des entrées, qui privilégient encore aujourd’hui les locations simples chez l’habitant (Airbnb). En revanche, dans les grands complexes hôteliers, les Européens dominent nettement. Les hôtels casinos avec les Jeux casino Belgique sont particulièrement convoités par les touristes européens et notamment par les Belges, friands des Online casino, qui sont attendus en masse l’année prochaine comme l’espère Nabil Bziouech, le directeur de l’Office national tunisien de tourisme (ONTT), qui a déclaré : «Le tourisme est un secteur très important pour l’économie de notre pays. Avec plus de 14% du PIB, il occupe plus de 500 000 personnes et nourrit environ deux millions de personnes, soit un quart de la population. Notre stratégie pour les années à venir est basée sur une augmentation de la qualité (services, hôtels, etc.) avec un classement sur des critères internationaux des hôtels ainsi qu’un nouveau label de qualité que nous mettons en place. Nous tablons notamment sur l’accueil d’un million de touristes français et sur cent mille Belges (même si nous avons déjà eu 160 000 Belges en 2010). Nous attirons également de nouveaux marchés : Russie, Tchéquie, Pologne. Là où ça bloque un peu, c’est au niveau de l’aérien. Nous tendons pour un «open sky» avec l’arrivée de nouvelles compagnies en plus de celles qui opèrent déjà. Nous voudrions également prolonger notre saison touristique, laquelle est plutôt estivale, notamment grâce au balnéaire d’une durée de 4 mois. Nous voudrions développer également la diversité des activités et des sites à découvrir en allongeant la saison touristique. Car la Tunisie en hiver peut offrir également de nombreuses autres activités. Bref, autant de nouveaux atouts qui peuvent meubler toute la période hivernale.»

Un bilan positif et encourageant

Aujourd’hui, le secteur touristique à lui seul contribue à la hauteur de 7% du PIB tunisien. Il génère plus de 20 % des recettes en devises du pays et emploie plus de 400 000 personnes. Avec les emplois induits, le tourisme représente 16 % de l’économie tunisienne et emploie 15% de la population active. Et l’Etat tunisien, après le ralentissement de l’activité induit par la pandémie de Covid-19, espère retrouver les flux d’avant la pandémie et, pourquoi pas, relancer la destination qui ne manque pas d’attraits.

