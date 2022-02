Tunisie : Le parti islamiste Ennahdha porte plainte contre Abdelaziz Mzoughi

Le parti islamiste Ennahdha a annoncé, ce mercredi 2 février 2022, avoir décidé de poursuivre en justice l’ancien membre de Nidaa Tounes et avocat de son état Abdelaziz Mzoughi.

Le parti de Ghannouchi accuse Abdelaziz Mzoughi d’avoir «appelé à l’usage d’armes, au meurtre et à la violence contre Ennahdha», lit-on dans le communiqué de ce parti, qui estime que le concerné «doit assumer la responsabilité pénale de tout éventuel acte de violence pouvant viser ses dirigeants et partisans»…

Ennahdha condamne, par ailleurs, le silence de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) face aux «discours de violence et de haine contre ses dirigeants et ses sympathisants à travers les émissions télévisées et radiophoniques».

Ce communiqué fait suite aux déclarations de l’avocat à la retraite qui a affirmé, hier sur Shems FM, être prêt à « sacrifier 10 mois de salaire, à condition de se débarrasser de l’islam politique», en ajoutant être «prêt à militer avec tous les moyens, l’argent, les cartouches ou autres…».

Il a cependant précisé aujourd’hui, sur la même radio, qu’il n’a nullement appelé à la haine ni à la violence et que «c’était une métaphore ou une façon de parler, rien de plus», en ajoutant que le «terme cartouche a été utilisé dans le sens qu’il serait prêt à en recevoir si cela pouvait sauver la Tunisie».

Abdelaziz Mzoughi a par ailelurs rappelé au passage que «les partis qui ont fait usage de violence et de cartouches, sont connus de tous les Tunisiens…», citant notamment les assassinats politiques de Lotfi nagadh, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi ou encore les sécuritaires et soldats tués…

Y. N.