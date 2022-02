Covid : Avis aux voyageurs à destination du Maroc (Tunisair)

Tweet Share Messenger

La compagnie aérienne nationale Tunisair a adressé ce vendredi 4 février 2022, un avis aux voyageurs à destination du Maroc, et ce suite, à de nouvelles restrictions imposées par les autorités marocaines dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Ainsi tout voyageur se rendant au Maroc doit présenter lors de l’enregistrement en Tunisie :

1️⃣ Fiche sanitaire du passager dûment renseignée, notamment l’adresse du passager et deux numéros de téléphone permettant de le localiser, en cas de besoin, pendant les 10 jours qui suivent son arrivée au Maroc.

2️⃣ Le passeport vaccinal COVID-19 ( avec 3 doses si la seconde dose remonte à plus de 4 mois ).

3️⃣ Le résultat négatif d’un test PCR de moins de 48 heures ( délai entre prélèvement et enregistrement ).

🔹 A l’arrivée :

1️⃣ Test antigénique rapide, systématique au niveau des points d’entrée et des prélèvements aléatoires pour des tests PCR aléatoires seront effectués.

✅ En cas de négativité du test antigénique rapide : RAS.

✅ En cas de positivité du test antigénique rapide à l’arrivée :

▪ Si la personne est asymptomatique ou présente un tableau bénin : traitement en auto-isolement à domicile, ou à l’hôtel s’il s’agit d’un touriste, selon le protocole en vigueur.

▪ Si la personne présente une symptomatologie modérée : prise en charge en milieu hospitalier, public ou privé, selon le protocole en vigueur.

🔹 Cas particulier des enfants :

1️⃣ Aucune condition d’accès n’est appliquée pour les enfants de moins de 6 ans .

2️⃣ Pour les enfants âgés de 6 ans et moins de 18 ans : la seule condition d’accès est la présentation d’un test PCR négatif datant de moins de 48 heures, en plus d’un test antigénique rapide à l’arrivée.