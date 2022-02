Espace Sadika : « De corde en aiguille », chronique d’un confinement inspirant

L’espace Sadika à Gammarth accueille en ce moment et jusqu’au 20 février l’exposition « De corde en aiguille » de Semia Mestiri Douik. Une quarantaine d’œuvres réalisées à base de cordes, de cordons et de fibres végétales.

Beaucoup de projets artistiques sont nés durant les différentes périodes de confinement qu’a connues la Tunisie ces deux dernières années, c’est notamment le cas de l’exposition « De corde en aiguille » de l’artiste Semia Mestiri Douik, pour qui le confinement a été un véritable catalyseur d’idées.

Linguiste de formation, Semia Mestiri Douik a une passion pour la décoration et la conception d’objets. Ses réalisations s’inspirent de l’art floral, de la composition des fleurs séchées, ainsi que de l’art ethnique et de l’artisanat tunisien.

Après avoir participé à plusieurs foires et salons internationaux, Semia Mestiri Douik présente en ce moment sa dernière exposition individuelle « De corde en aiguille » à l’espace Sadika (galerie Alain Nadaud) qui réunit une quarantaine d’œuvres réalisées à base de cordes, de cordons et de fibres végétales de différentes textures et épaisseurs.