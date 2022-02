La Librairie El Moez renaît de ses cendres et rouvre bientôt ses portes

Fermée depuis le mois de novembre 2021 suite à un terrible incendie, la librairie El Moez au Menzah 1 s’apprête enfin à ouvrir de nouveau ses portes.

Un énorme incendie s’était déclarée le 12 novembre dernier à la librairie El Moez et a ravagé l’ensemble des livres qui s’y vendaient. La librairie est restée depuis fermée, mais plusieurs artistes et personnalités culturelles ont lancé un mois plus tard une campagne de soutien avec la boutique Extaze permettant de récolter un fonds pour les travaux de rénovation de la librairie.

Les travaux semblent avoir bien avancé puisque la librairie a annoncé sur sa page Facebook qu’elle sera de nouveau ouverte aux amoureux du livre et à ses fidèles visiteurs. Sur les photos partagées, on voit bien que les préparatifs avancent à grands pas et que les rayons comment à se remplir de nouveau.