Une équipe du FMI effectue une mission en Tunisie

Réunion entre une délégation tunisienne et des responsables du FMI en mai 2021.

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI) effectuera une mission virtuelle en Tunisie du 14 au 22 février 2022 pour poursuivre les discussions avec les autorités tunisiennes sur l’ensemble des réformes qui seront initiées prochainement, en prévision du lancement d’un programme de soutien financier, a déclaré mercredi 9 février une source officielle à l’agence de presse Tap.

«L’équipe du Fonds devrait tenir des réunions virtuelles avec le ministre des Finances, le ministre de l’Economie et du Plan, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie et les autres ministres dont les départements sont concernés par les réformes à mettre en œuvre», a ajouté la même source.

La Tunisie s’apprête à lancer de nouvelles négociations avec le Fonds afin de conclure un nouveau programme et de mobiliser les ressources financières nécessaires pour boucler son budget 2022.

Le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, Jihad Azour, a déclaré, en novembre 2021, que des discussions techniques entre les services du Fonds et les autorités tunisiennes étaient en cours pour envisager de lancer un nouveau programme de financement pour la Tunisie. «Les discussions portent essentiellement sur la définition des priorités du pays, les défis à relever et les réformes à mettre en place pour surmonter la crise actuelle dans le pays», a-t-il déclaré.

