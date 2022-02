Me Aouini : «On n’est pas allés chez Ghannouchi en Vespa et armés de révolvers»

Commentant le sit-in de protestation près du domicile de Rached Ghannouchi, le président du parti islamiste Ennahdha, à Riadh Andalous, Ariana, samedi 12 février 2022, Me Abdennaceur Aouini a déclaré que la manifestation était pacifique et à visage découvert. Vidéo.

La manifestation était organisé par le comité de défense des deux martyrs, Chokri Belaid et Mohamed Brahmi, les deux dirigeants de gauche assassinés en 2013 devant chez eux par des islamistes radicaux.

Me Aouini, qui intervenait dans l’émission ‘Le Grand débat’ hier sur Shems FM, a déclaré : «Il (le domicile Rached Ghannouchi, Ndlr) était gardé par les forces de sécurité et nous étions allés à pied et à visages découverts et non en Vespa et armés de révolvers, alors que les gens sous son règne ont été tués devant leurs maisons en plein jour», par allusion aux assassins des deux martyrs tués par des coups de feu tirés à bout portant par des terroristes venus à bord de motocyclettes et armés de révolvers. Ennahdha, le parti islamiste fondé et dirigé par Rached Ghannouchi, était alors au pouvoir et sous son règne les groupes jihadistes ont essaimé dans tout le pays en toute tranquillité.

Me Aouini a aussi déclaré dans la même émission que le comité de défense des deux martyrs reste attaché à l’Etat civil et à la lutte pacifique, conformément à la recommandation du martyr Chokri Belaid. Il a voulu montrer par la manifestation devant le domicile de Ghannouchi qu’il ne va se contenter de conférences de presse et qu’il va porter le combat dans la rue, là où les responsables des assassinats et ceux qui les protègent se terrent.

