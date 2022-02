Dhafer El Abidine présente son film « Ghodwa » en avant-première à l’Opéra de Tunis

L’acteur et réalisateur Dhafer El Abidine a présenté son premier film « Ghodwa » en avant-première tunisienne le soir du samedi 12 février à l’Opéra de Tunis en présence de sa productrice Dora Bouchoucha.

Après avoir remporté le Prix de la critique internationale (Fipresci) à la 43e édition du Festival international du Film du Caire, « Ghodwa », premier film réalisé par Dhafer El Abidine a été présenté pour la première fois en Tunisie le soir du samedi dernier à l’Opéra de Tunis à la Cité de la Culture.

On l’a connu comme acteur dans de nombreux films et séries tunisiens, arabes et internationaux, Dhafer El Abidine s’est récemment reconverti en réalisateur avec « Ghodwa », un film qui n’a pas été retenu à la compétition officielle de la dernière édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 221).

Le film a été présenté en présence de la productrice Dora Bouchoucha et de l’équipe du film, notamment Najla Ben Abdallah. Il est prévu de sortir dans les salles de cinéma en Tunisie au début du mois de mars.

F.B