Douane tunisienne : Saisie de plus de 83.000 comprimés d’ecstasy et de Prégabaline (Photos)

La Direction générale de la douane tunisienne a annoncé aujourd’hui, mardi 15 février 2022, la saisie de plus de 83.000 comprimés d’ecstasy et de Prégabaline lors de deux opérations menées à Sfax et à Ras Jedir.

Dans un communiqué la douane précise qu’une patrouille de la garde douanière a intercepté, à Sfax, un véhicule en provenance du sud tunisien, qui a été soumis à une fouille et dans lequel les agents ont découvert des sacs placés dans des cachettes aménagées, contenant 5948 comprimés d’ecstasy.







La même source a ajouté que la deuxième opération, a été menée par les douaniers au poste frontalier de Ras Jedir, qui ont soumis un véhicule à une fouille, à son entrée sur le territoire tunisien.

Ils y ont découvert 71700 comprimés de Prégabaline (médicament initialement utilisé contre les douleurs neuropathiques et dont l’usage est détournés par les consommateurs qui l’utilisent comme drogue) et 5850 comprimés d’ecstasy.

Y. N.