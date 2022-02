L’Ambassade de Tunisie en France rend un dernier hommage à Nada Meslameni Ben Naceur (Photos)

Une cérémonie d’hommage à Feue Nada Meslameni Ben Naceur, Ministre Plénipotentiaire, décédée samedi dernier, a été organisée cet après-midi, mardi 15 février 2022 par l’ambassade de Tunisie en France.

L’ambassade a ainsi organisé comme prévu une cérémonie pour rendre un dernier hommage à la défunte, en présence de membres de sa famille, de l’ambassade, des consulats, ainsi que des proches et des amis, lit-on dans le communiqué.











Le corps de Nada Meslameni Ben Naceur a été ensuite accompagné à l’aéroport d’Orly, pour le rapatriement en Tunisie, ajoute la même source en exprimant à nouveau sa douleur et en présentant ses condoléances à tous ceux qui ont connu de près ou de loin, Mme Meslameni Ben Naceur, décrite comme «une belle personne, humble gentille et aimable… une une diplomate chevronnée qui a représenté efficacement, et avec honneur la Tunisie».

Y. N.