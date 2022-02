Tunisie : Le directeur général de de l’Agence technique des télécommunications limogé

Tweet Share Messenger

Le ministère des Technologies de la Communication a décidé, ce mercredi 16 février 2022, de mettre fin aux fonctions de Jamel Zenkri directeur général de l’Agence technique des télécommunications (ATT).

Dans son bref communiqué, le ministère n’a pas précisé les raisons du limogeage de Jamel Zenkri, qui était en poste depuis 2014, et qui avait notamment occupé le poste d’ingénieur principal en télécommunications au Centre d’études et de recherche en télécommunications (Cert), et de rapporteur général de l’Instance nationale des télécommunications (INT).

Y. N.