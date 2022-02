Sfax : Cinq individus arrêtés pour le meurtre d’un bébé

L’enquête menée après la découverte du corps sans vie d’un bébé, hier, près des bennes à ordures d’un jardin situé près de l’hôpital à Sfax, a permis l’arrestation de 5 individus, dont la mère.

C’est ce qu’indique le ministère de l’intérieur dans un communiqué publié ce lundi 21 février 2022, en précisant que les investigations ont permis d’identifier la mère, la principale suspecte, qui se trouvait à l’hôpital après la détérioration de son état, mais qu’elle a pu être entendue par les policiers.

Elle a indiqué que son bébé a été conçu hors cadre du mariage et que par peur de représailles elle a décidé de le tuer (par étranglement) dès qu’elle l’a mis au monde et de le jeter dans ledit jardin, en avouant qu’elle a été aidée par l’épouse de son frère. Celle-ci a également été arrêtée et a avoué les faits.

Deux autres personnes, un proche et son épouse, ont été interpellées au cours de l’enquête, ajoute le ministère, en indiquant que ces derniers ont nié tout lien avec cette affaire tout en affirmant avoir uniquement conduit la femme à l’hôpital sans savoir qu’elle venait d’accoucher et de tuer son bébé.

Quant au frère de la meurtrière, il a également été arrêté mais il a nié être complice du meurtre et affirme que son épouse ne l’a pas informé de cette affaire : elle devait juste l’accompagner à l’hôpital, dit-il…

Le ministère public a cependant décidé de placer les 5 suspects en détention, en ordonnant la poursuite de l’enquête.

Y. N.