Ariana : Recherché pour viol sur mineure, un individu arrêté après avoir enlevé et torturé son ex-épouse !

Tweet Share Messenger

La police de l’Ariana a arrêté un individu qui a enlevé son ex-épouse, l’a torturée et lui a rasé les cheveux et les sourcils… Il a été placé en détention, d’autant que ce dernier est recherché pour des faits de violences et pour viol sur mineure !

Les agents de l’Ariana nord ont découvert dans la soirée du mardi 22 février 2022, une femme dans la rue qui était «dans un état inquiétant», indique le Syndicat régional des forces de sécurité intérieure, en ajoutant que celle-ci a été conduite à l’hôpital puis a été interrogée par les agents, à qui elle a affirmé avoir été enlevée et torturée par son ex-mari, qu’elle a quitté depuis 4 ans.

Ce dernier l’a piégée en lui faisant croire qu’il allait l’emmener voir leur fils qu’elle n’a pas pu voir depuis le divorce, mais il l’a emmenée dans une maison abandonnée, où il l’a enchaînée, l’a violemment agressée avant de lui raser les cheveux et les sourcils.

La victime a assuré avoir profité d’un moment d’inattention de son agresseur, pour pouvoir fuir et c’est ainsi qu’elle a pu regagner la route, où elle a été découverte par les agents.

La police a alerté le ministère public et a effectué une descente dans la maison où l’agresseur avait séquestré son ex-femme, et où il se trouvait encore. Arrêté, il a été conduit au poste de police de l’Ariana nord, où les agents ont découvert qu’il était recherché pour différents délits, notamment pour violences et pour viol sur mineure.

Il a été placé en détention sur ordre du parquet, ajoute la même source, alors que la victime a été prise en charge par la brigade chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

Y. N.