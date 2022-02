Corruption : Des cadres et des responsables dans le secteur agricole arrêtés à Médenine

Dans le cadre d’une affaire de corruption administrative et financière liée à un projet agricole à Médenine, la garde nationale a arrêté 8 cadres et responsables dans le secteur agricole, dont 3 qui ont été placés en détention.

Dans un communiqué publié ce jeudi 24 février 2022, le ministère de l’Intérieur a annoncé que la brigade de recherches judiciaires relevant du district de la garde nationale de Ben Guerdane a été chargée d’enquêter sur une affaire de corruption dans la région.

Cela a conduit à l’arrestation de 8 suspects parmi des cadres et des responsables dans le secteur agricole, dont 3 placés en détention et 5 autres devant rester à la disposition de la justice et maintenus en liberté par le parquet, qui a autorisé la poursuite de l’enquête.

Y. N.