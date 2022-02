Ouverture à Tunis du 1er centre nord-africain de l’obésité et la diabétologie

Dr Mourad Adala.

La Ligue contre l’Obésité et l’Organisation mondiale de la santé (OMD) ont choisi la journée 4 mars 2022, coïncidant avec la célébration de la Journée mondiale de l’obésité, pour mettre en valeur l’importance de la sensibilisation et de l’amélioration des politiques suivies dans la prévention et le traitement de l’obésité. Au programme cette année, l’inauguration officielle du 1er centre nord-africain d’obésité et de diabétologie, prévue le 2 mars 2022, à Tunis.

On rappelle que l’obésité est définie habituellement comme un excès important de poids par augmentation de la masse graisseuse d’un individu. Le surpoids et l’obésité ont des conséquences néfastes et un n risque accru de souffrir de problèmes de santé. Ce qui l’a classée comme maladie chronique depuis 1997 et comme pandémie depuis 2016 de la part de l’OMS. C’est un facteur de risque bien connu pour divers problèmes de santé chroniques comme les maladies cardio-vasculaires, le diabète de type 2 et certains cancers. Ces maladies entraînent non seulement une baisse de la qualité de vie en raison de leur nature chronique, mais elles conduisent également à des complications graves et à une mort prématurée.

Etat des lieux d’un fléau mondial

Ce fléau mondial touche toutes les tranches d’âge et ses chiffres ont atteint la zone critique.

Sur le plan international, plus de 800 millions adultes souffrent de l’obésité; plus de 4 millions de décès son enregistrés annuellement à cause de la maladie et ses complications; 340 millions d’enfants et adolescents, entre 5 et 18 ans, souffrent d’obésité en 2016 alors qu’ils ne dépassaient pas les 11 millions en 1975. En ce qui concerne les enfants de moins de 5 ans, en 2018 , ils étaient environ 40 millions à souffrir de surpoids ou d’obésité, et d’après les statistiques et les projections épidémiologiques, ce chiffre augmentera d’à peu près 60% ce qui fera 250 millions d’enfants obèses. Par ailleurs, 480 milliards de dollars sont dépensées par an dans le traitement de l’obésité. Et on prévpoit de dépenser plus de 1000 milliards de dollars en 2025.

En Afrique, l’obésité gagne du terrain dans les villes mais aussi dans les campagnes de nombreux pays africains, qui commencent à prendre à bras le corps ce problème de santé publique. On estime que près de 20 à 50% des populations d’Afrique sont classés en surpoids ou obèses. Les coûts liés au diabète causé par l’obésité en Afrique pourraient ainsi tripler d’ici à 2030 pour atteindre 52 milliards d’euros.

En Tunisie, d’après les statistiques de l’Institut national de la santé publique (INSP) et l’OMS, le taux d’obésité en Tunisie (âge<15ans) atteint 26,6%, en 2016, contre 14% en 1997. Le taux d’obésité chez les femmes est de 34,6% et de 17,6% chez les hommes. Par ailleurs, 20% des adultes souffrent d’obésité et 10% des enfants. Selon d’autres études, 1 Tunisien sur 4 souffre de surpoids ou d’obésité et 19% de la population souffrent de diabète causé par l’obésité et d’après les statistiques ce taux atteindra 26% en 2024.

Inauguration à Tunis d’un centre pour la lutte contre l’obésité

Pour toutes ces raisons, et dans le cadre de la lutte contre l’obésité en Tunisie, beaucoup d’effort et de travail ont donné naissance au premier Centre multidisciplinaire spécialisé en traitement médical et chirurgical de l’obésité, sous la direction du Docteur Mourad Adala, président de l’Association de la chirurgie métabolique et bariatrique.

Ce centre, premier en Afrique du Nord, offrira des solutions aux patients obèses par le biais des services médicaux et chirurgicaux adaptés aux normes internationales indiquées par les plus importantes organisations et ligues de santé surtout dans le domaine de chirurgie métabolique et bariatrique.

Le Centre d’obésité et diabétologie (COD) comprendra plusieurs unités pour l’évaluation nutritionnelle et métabolique, la coordination, la chirurgie bariatrique, l’exploration cardiologique, pneumologique, radiologique et biologique. En plus des unités d’amincissement et de soins médicaux et de réhabilitation sous l’assistance et la bienveillance des médecins et professionnels qualifiés.