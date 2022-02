Rafaâ Tabib : «La guerre russo-ukrainienne aura des impacts sur la Tunisie»

Tweet Share Messenger

Le géopoliticien et chercheur universitaire, Rafaâ Tabib, a commenté, ce jeudi 24 février 2022, sur Mosaïque FM, la guerre russo-ukrainienne qui retient l’attention du monde entier.

Tabib a estimé que la décision d’attaquer l’Ukraine, prise par le président russe Vladimir Poutine, était attendue, et qu’il faut maintenant se demander combien de temps cela durera.

«Il y a une stratégie bien pensée, et les mouvements qui ont commencé ce matin ne sont pas arbitraires, car l’armée russe a commencé à se déployer vers le sud pour contrôler la côte», a-t-il expliqué.

Le géopoliticien a, par ailleurs, prédit des répercussions sur la Tunisie…

«Il ne faut pas oublier que le gazoduc passe de l’Algérie à l’Italie en passant par la Tunisie, et l’importance de cette canalisation avait déjà diminué, avant que le pompage est revenu à ses plus hauts niveaux ces derniers temps», soulignant la nécessité de rapatrier les Tunisiens bloqués en Ukraine le plus tôt possible.