Décès du Dr Fahmi Abbès, chef de service de cardiologie de l’hôpital régional de Zaghouan

L’hôpital régional de Zaghouan a annoncé ce mardi 1er mars 2022, le décès du Dr Mohamed Fahmi Abbès, chef de service de cardiologie, tout en présentant ses condoléances à la famille du défunt et à ses proches ainsi qu’à ses consœurs et confrères.

La Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire, a également déploré le décès du Dr Fahmi Abbès : «Le bureau de la STCCCV a l’immense tristesse de faire part du décès de notre confrère Dr Abbès et présente à sa famille, ses amis et ses proches leurs plus sincères condoléances. Que Dieu le tout puissant lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis».

Ses ses consœurs et confrères, ainsi que de nombreux habitants de Zaghouan ont aussi exprimé leur douleur et tristesse suite au départ du Dr Abbès, «l’un de ses pionniers, qui a bataillé pour des centaines de patients, un être généreux et altruiste, un médecin engagé qui a dévoué sa vie à sa profession et à la santé»

Y. N.