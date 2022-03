Ghazi Chaouachi : «Le gouvernement Bouden me fait pitié»

Tweet Share Messenger

Dans une déclaration accordée ce mardi 1er mars 2022 à Shems FM, le secrétaire général du Courant démocrate (Attayar), Ghazi Chaouachi, a exprimé sa «pitié» envers le gouvernement Bouden, beaucoup trop soumis au président de la république Kaïs Saïed, selon lui.

«Il s’agit d’un gouvernement silencieux, qui n’interagit avec aucune proposition», a-t-il développé.

D’autre part, il a invité le chef de l’Etat à lancer un dialogue national en vue de parvenir à une feuille de route pouvant sauver la Tunisie de l’effondrement.

L’ancien ministre de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement territorial a expliqué que le dialogue doit être divisé en deux volets : «le volet politique, qui comprend la loi organisant les partis, le système politique et la réforme judiciaire ; et le volet économique, qui est sensible et urgent».

Chaouachi a, dans le même contexte, parlé de l’importance que le dialogue soit supervisé par le président Saïed. Néanmoins, si ce dernier refuse de l’organiser, il doit quand même se tenir sans lui, d’après le dirigeant d’Attayar, pour qui le chef de l’Etat n’a pas de vision ni d’options dans le domaine économique.

C. B. Y.