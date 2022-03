Tunisie : Protestations contre l’amendement de la loi organisant les associations

Lors d’une rencontre organisée, ce mercredi 2 mars 2022, à Tunis, par l’Union des Tunisiens indépendants pour la liberté (UTIL), les représentants de plusieurs associations ont exprimé leur refus de l’amendement du décret-loi no 88 organisant les associations, évoqué par le président de la république, Kaïs Saïed.

Selon eux, l’amendement restreindrait les activités des associations, et permettrait au pouvoir exécutif d’avoir la mainmise dessus.

Le président de l’UTIL, Moez Ali, a indiqué que les participants à la rencontre feront tout pour empêcher l’amendement de ce texte de loi rappelant le rôle important joué par les associations en Tunisie pour protéger le pays et défendre les droits humains et la démocratie notamment depuis la révolution.

Il a, par ailleurs, expliqué que l’amendement en question portera sur l’interdiction du financement étranger des associations, alors que les lois en vigueur permettent de contrôler l’utilisation des financements étrangers, lesquels passent nécessairement par la Banque centrale et la Commission des analyses financières.

De son côté, la présidente de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), Nayla Zoghlami, a annoncé, dans une déclaration accordée à Jawhra FM, des manifestations et des sit-in dans la période à venir contre ledit amendement, ajoutant que l’Etat doit assumer sa responsabilité et contrôler les financements des associations en coordination avec la Banque centrale, la présidence du gouvernement, la Douane tunisiens et les autres intervenants.

C. B. Y.