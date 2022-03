Colloque national à Dougga : Mettre en relation les directeurs des festivals tunisiens

L’Association du Festival International de Dougga organise un séminaire qui se tiendra les samedi 5 et dimanche 6 mars 2022 à Dougga afin de mettre en réseau les directeurs de festivals en Tunisie et directeurs d’établissements publics régionaux.

Organisé en partenariat avec SHOBBAK, l’alliance des trois structures Akacia Production, Chrita Communication et Albadil, ce colloque s’inscrit dans le cadre des objectifs du projet qui vise à démocratiser l’accès à la culture en misant sur la dynamique entre les professionnels du métier, les institutions et les associations et activistes, en s’organisant en écosystèmes viables et pérennes et en les rendant indépendants dans leur gestion artistique, technique et financière pour favoriser leur développement économique et artistique.

Les thématiques du séminaire porteront, entre autres, sur l’état des lieux des festivals tunisiens, financement et mobilisation de ressources des festivals tunisiens et scène émergente et développement d’audiences.

SHOBBAK a été sélectionné pour bénéficier d’une aide dans le cadre du programme «All Around Culture», mis en œuvre par Al Mawred Al Thaqafy et co-financé par l’Union Européenne

L’alliance tend à suivre une méthodologie adaptée pour ce projet en opérant un véritable transfert de compétences entre eux et avec leurs bénéficiaires.

Pour cela, le festival de Dougga servira de projet pilote des activités qui permettront d’implémenter un diagnostic stratégique, sous forme d’atelier participatif avec les différentes parties prenantes.