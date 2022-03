Tunisie : L’affaire Qatar Charity devant la chambre criminelle

Tweet Share Messenger

La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis a confirmé la décision de la chambre du Tribunal de première instance de Tunis 2, de classer l’affaire Qatar Charity, en raison de son caractère criminel.

C’est ce que rapporte, ce lundi 7 mars 2022, Mosaïque fm.

Rappelons qu’il s’agit d’une affaire de détournement de fonds, concernant des aides sociales provenant du Qatar, et plus précisément de l’association Qatar Charity, destinées aux régions de Mallassine, Sijoumi et cité Zohour.

L’enquête avait été lancée, il y a quelques mois, grâce à une plainte relative à un échange de violence, et avec l’avancée des recherches, il s’est avéré que derrière cette bagarre se cachaient des soupçons de corruption et de détournement de fonds s’élevant à au moins 2 millions de dinars, selon le porte-parole de la Garde nationale, Houssem Eddine Jebabli.

L’enquête concerne un ancien cadre à la présidence de la république sous Béji Caïd Essebsi, un délégué de Sijoumi, des omdas et des représentants de la société civile.

Sur décision de la chambre d’accusation, le dossier a été renvoyé au parquet pour le déférer à la chambre criminelle.

C. B. Y.