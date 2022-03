Cinémathèque tunisienne : Focus Japon entre littérature et 7e Art

La Cinémathèque tunisienne organise un événement dédié à la culture japonaise autour de l’ouvre de l’écrivain japonais Haruki Murakami.

La Cinémathèque tunisienne sous la direction artistique de Tarek Ben Chaabane vient d’annoncer le programme de cette nouvelle semaine qui sera placée sous le signe de la découverte et du Japon.

« Focus Japon » est un événement qui aura lieu le samedi 12 mars sur deux parties et qui portera sur la littérature et le cinéma japonais, notamment à travers l’œuvre de Haruki Murakami, l’un des écrivains japonais les plus connus et les plus lus dans le monde.

L’événement démarrera la matinée avec une conférence sur la littérature japonaise à travers l’œuvre de Haruki Murakami, avec la participation d’Antonin Bechler, maître de conférences et professeur au département d’études japonaises de l’Université de Strasbourg.

Le programme se poursuivra l’après-midi avec la première tunisienne du film japonais « Drive my car » du réalisateur Ryusuke Hamaguchi. Ce film est sélectionné pour les Oscars 2022, il s’agit d’une adaptation de la nouvelle éponyme de Haruki Murakami, parue dans le recueil « Des hommes sans femmes ».

F.B