Cinq raisons pour lesquelles toute entreprise est cible d’attaque DDOS

Tweet Share Messenger

Monter sa propre entreprise est une aventure dans laquelle de plus en plus de personnes aimeraient se lancer. Car c’est l’occasion d’avoir une plus grande liberté financière, et de profiter d’un système horaire flexible, et sans obligations particulières. Néanmoins, ceci n’est pas si simple qu’il n’en paraît, en particulier au jour d’aujourd’hui, avec toutes les menaces qui existent sur le net, et qui peuvent endommager de façon considérable, l’évolution d’une entreprise. Cet article passe en revue les 5 principales raisons pour lesquelles toute entreprise est cible d’attaque DDOS, tout en proposant les solutions les plus adéquates pour se parer de ce danger.

Qu’est-ce qu’une attaque DDOS ?

Le monde d’internet est un monde qu’on ne maîtrise encore que très peu, même si les spécialistes disent le contraire. Cet énorme flot d’informations qui y circule de façon permanente, rend le controle de ce réseau numérique, une tâche d’une extrême complexité. Ce qui rend les personnes aussi bien physiques que morales, sujettes à de nombreuses menaces. Les attaques par déni de service, par exemple, font partie des dangers les plus courants, et les plus présents aujourd’hui.

Ils ont pour but de cibler les entreprises dans le but de les rendre indisponibles pour les personnes qui consultent leurs sites. Autrement dit, lorsque le client veut entrer en communication avec cette entité, ou tout simplement consulter son contenu, il peut être bloqué de diverses manières, comme par exemple, en rendant l’accès impossible, en affichant une saturation…etc. les attaques DDOS sont devenues très courante à la suite des progrès technologiques dans le domaine de l’informatique, qui donnent aux malfaiteurs la possibilité d’être en possession du réseau d’une entreprise. Il est donc conseillé d’ utiliser un vpn pour masquer votre navigation web . Ainsi, de cette façon vous serez sûrs d’être protégé davantage.

Comment les entreprises deviennent la cible d’attaque DDOS ?

Comme nous l’avons vu, une entreprise, qu’elle soit connue ou pas, peut facilement faire l’objet d’une attaque DDOS, cette dernière est généralement l’ouvre d’un ou de plusieurs concurrents. Dans la liste ci-dessous, nous allons connaître les 5 raisons pour lesquelles toute entreprise est cible d’attaque DDOS.

– diminuer le trafic d’une entreprise : en effet, ça reste probablement la première raison qui se cache derrière ce type d’attaques, le but est donc de décourager les gens à consulter le site web de l’entité ciblée, et ainsi réduire le nombre de clients potentiels. A force de tenter à maintes reprises d’accéder à un site, le visiteur va forcément laisser le tomber et abandonner sa démarche;

– détourner les clients d’une entreprise : après les avoir découragé, vient désormais le tour au détournement. Un client qui, par exemple, cherche un produit dans une entreprise qui lui a été recommandé et dont il n’arrive pas à accéder, va certainement tenter d’avoir une alternative, en allant consulter ailleurs. Ce détournement permet au concurrent d’augmenter ses intérêts et son chiffre d’affaire;

– prendre les données secrètes de l’entreprise : la plupart des attaques cybernautiques ont pour but de prendre les informations personnelles ou professionnelles. Et les attaques DDOS ne dérogent pas à la règle, l’un de leur principaux objectifs est donc de puiser les données secrètes d’une entreprise, dans le but de connaître son fonctionnement, son système et son mode d’exploitation, ou tout simplement de l’endommager et de le rendre invalide. Ce dégât est généralement lourd en conséquence, car souvent cela nécessite de refaire à zéro le site web.

– nuire à la réputation d’une entreprise : une fois que les malfaiteurs ont pris possession du site d’une entreprise, ils ont la liberté de le modifier comme bon leur semble, d’enlever certains éléments et d’en ajouter des nouvelles. Souvent, ces personnes n’hésitent pas à mettre de fausses informations sur l’entreprise, comme par exemple de faux avis, ou encore des tarifs de services erronés, dans certains cas, des contenus inappropriés sont même partagés sur la plateforme, tout ça dans le but de dévaloriser une entreprise, et de nuire à son image;

– causer des pertes financières à l’entreprise : tous les endommagements et les pannes qui ont résulté d’une attaque DDOS sont, dans la plupart des cas, très chers à réparer. L’entreprise se voit dans l’obligation de payer des frais importants afin de remettre en marche son site web.

En conclusion, disons que la protection contre les attaques DDOS est vitale pour n’importe quelle entreprise, par le biais de certain antivirus et d’une navigation anonyme, pour ne pas être suivi.