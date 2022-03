De Paypal à Apple Pay : les moyens de paiement en ligne les plus fiables

Des solutions de paiement pour régler des achats ou bien transférer de l’argent sur internet, il en existe des dizaines et des dizaines, mais toutes n’offrent pas les mêmes avantages. Certaines offrent l’atout de réaliser des transactions immédiates mais peuvent parfois être moins sécurisées, d’autres au contraire comme le virement bancaire sont impiratables mais mettent plusieurs jours avant d’aboutir. Ici, nous avons rassemblé quatre options qui ont le mérite d’allier paiements instantanés et haut niveau de sécurité. Nous les présentons une à une !

Paypal

Bien que Paypal ne soit pas encore énormément répandu en Tunisie, cette méthode de paiement fait de plus en plus parler d’elle. Il faut dire que cette entreprise explose partout autour du globe, et cela dans tous les secteurs. L’un des plus impactés en la matière est celui du iGaming. Il n’est pas rare en effet que les joueurs de machines à sous, blackjack, poker et autres jeux de hasard réalisent un versement sur un casino au Canada avec Paypal par exemple, mais cette dynamique est à peu près la même à travers toute la planète !

Paypal est donc utilisé par plus de 420 millions d’inscrits autour du globe et cela sur plus de 200 marchés différents. L’entreprise a comptabilisé des revenus de 6.90 milliards de dollars et n’est donc pas prête de s’arrêter en si bon chemin !

Amazon Pay

Ce mode de paiement s’est fortement diffusé sur toutes les interfaces du web ces derniers temps. Si ce moyen de versement était à l’origine destiné uniquement aux sites d’Amazon, il s’est largement démocratisé et peut désormais être intégré à des plateformes de e-commerce comme PrestaShop ou bien Magento.

Non seulement les utilisateurs peuvent donc effectuer des paiements sur leur compte Amazon, mais ils peuvent aussi régler leurs achats sur internet sur tout un tas de sites différents, en profitant de paiements sécurisés.

Apple Pay

Apple Pay est né en 2014 et est un service de paiement mobile proposé par le grand fabricant de technologies Apple. Grâce à des partenariats avec Visa, MasterCard et American Express, les utilisateurs peuvent non seulement réaliser des paiements sur internet sans entrer les données sensibles de leurs cartes bancaires, mais ils peuvent aussi régler des transactions dans des dizaines de milliers de points de vente.

Depuis 2015, ce système de paiement sans contact s’est d’ailleurs diffusé en dehors des Etats-Unis et est désormais disponible au Royaume Unis, en France, en Chine et dans la plupart des pays de l’Union Européenne. Sa particularité ? Les paiements sont validés soit par vérification de l’empreinte digitale, soit par reconnaissance faciale. Vous approchez votre smartphone de la borne de paiement puis appliquez votre doigt ou bien placez votre visage devant l’appareil photo, et le tour est joué !

Carte bancaire virtuelle

Cette bonne vieille carte bancaire elle aussi est bien utile pour réaliser des règlements en ligne,

notamment du fait qu’elle soit acceptée sur tous les sites de e-commerce. Personne n’a toutefois

envie de voir ses données piratées, car le compte bancaire peut alors être ponctionné pratiquement

à volonté par les individus malveillants.

Quelques banques ont donc mis en place des systèmes d’émission de cartes virtuelles. A chaque

paiement que vous réalisez sur le web, la banque vous envoie des codes à usage unique prévus pour

régler uniquement le montant que vous entrez. Ainsi, plus aucun piratage n’est possible puisque les

codes ne peuvent ni être réutilisés, ni être employés pour régler des sommes différentes de celles

que vous entrez au cas par cas.