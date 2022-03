Noureddine Taboubi : «L’UGTT n’est pas en hostilité avec les deux présidences»

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a assuré, ce lundi 14 mars 2022, que son organisation est en contact avec la présidence de la république et la présidence du gouvernement, et qu’elle n’est pas en hostilité avec elles, malgré la divergence des opinions et des idées en ce qui concerne la formulation des contenus.

En marge de la commémoration du 23e anniversaire de la mort du dirigeant syndical Habib Ashour, à Kerkennah, Taboubi a estimé que la situation en Tunisie exige aujourd’hui une véritable solidarité nationale.

«Ce qui distingue l’UGTT des autres parties, c’est que nous agissons à travers des lectures critiques constructives, en respect des institutions de l’État», a-t-il encore déclaré, ajoutant que la situation actuelle exige des résultats et de l’espoir.

C. B. Y.