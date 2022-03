Vents forts en Tunisie : Les gouvernorats placés en vigilance orange

L’Institut national de la météorologie (INM) a indiqué que des vents forts sont attendus cette nuit et demain, jeudi 17 mars 2022, en particulier au sud du pays. Quatre gouvernorats ont été placés en vigilance orange, d’autres en jaune.

Dans une alerte météo, l’INM, a précisé que ce classement a été effectué en raison des risques pouvant résulter de vents violents dont la vitesse peut dépasser 70 km/h et plus, par endroit, provoquant une baisse de la visibilité et les gouvernorats de Gafsa, Tozeur, Kébili et Tataouine ont ainsi été placés en vigilance orange.

Quant aux gouvernorats du nord du pays, ainsi que Kasserine, Gabès et Médenine, ils ont été placés en vigilance jaune, ajoute la même source, sachant que des pluies sont également attendues dans les régions ouest.

Y. N.