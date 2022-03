L’armée tunisienne au menu du nouveau hors-série de Nawaat Magazine

«Armée tunisienne : A marche forcée», ainsi s’intitule le dossier en couverture du nouveau hors-série de Nawaat Magazine de mars 2022. Ce trimestriel francophone tunisien, lancé début 2020, s’est vite démarqué avec sa ligne indépendante, son ton audacieux et son approche alternative.

Dans ce numéro, Nawaat Magazine poursuit son aventure dans la presse imprimée en offrant à ses lecteurs un dossier inédit, de sept articles, traitant en profondeur de l’armée tunisienne.

Entre questions politiques, relations internationales et couloirs des tribunaux, ce nouvel opus vous fait redécouvrir des aspects méconnus de cette institution. Un sujet brûlant, au vu de la montée en puissance post-révolution de l’armée nationale, longtemps reléguée aux seconds rôles sous Bourguiba comme sous Ben Ali.

Ce troisième hors-série de Nawaat Magazine propose également un billet retour pour Siliana, sur les traces des rescapés de la répression à la chevrotine, dix ans après les faits.

Les cinéphiles seront invités à plonger dans «Insurrection», le nouveau film de Jilani Saadi actuellement en salles.

Le photo-journalisme occupe une place de choix dans ce numéro. La rubrique «Zoom» est dédiée aux manifestations du mois de janvier 2022.

Caricature, bande dessinée, décryptages, reportages, analyses et plus encore complètent la matière de ce troisième hors-série de Nawaat Magazine.

Loin de la course contre la montre de l’actualité chaude et de l’information instantanée, Nawaat Magazine propose un contenu riche et audacieux. Allant au-delà de l’actualité, ses reportages, enquêtes, portraits et décryptages permettent une meilleure compréhension de notre présent.